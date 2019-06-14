شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عامل بمصر للطيران بعد تسليمه 18 ألف جنيه عثر عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومن جانبه، توجه الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بالشكر للعامل طارق أحمد فواده، مشيدا بامانته في تسليم المبلغ للاداره العامه لأمن الشحن الجوى ورفض الحصول على مكافأة نظير الأمانة، مطالبا الجميع بإتخاذه قدوة ونموذج مشرف للشركة، كما حرص رئيس الشركة علي تكريم العامل وتسلمه شهادة تقدير علي أمانته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم عامل بمصر للطيران بعد تسليمه 18 ألف جنيه عثر عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.