شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وزارة الصحة للوقاية من تسوس الأسنان × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل تسوس الأسنان خطرا كبيرا على الصحة العامة للكبار والصغار ما دفع وزارة الصحة تطلق سلسلة من الرسائل الصحية للوقاية من تسوسها . ”الخليج 365” يستعرض فى المعلومات التالية طرق الوقاية من التسوس وهى: ”الخليج 365” يستعرض فى المعلومات التالية طرق الوقاية من التسوس وهى: 1- الإقلال من عدد مرات تناول السكريات والإكثار من تناول الخضروات والفواكه. Advertisements 2- تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن تناول أى أطعمة ومشروبات بين الوجبات. 3- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء. 4- زيارة الطبيب كل ستة أشهر. 5- الإقلال من تناول المياه الغازية لإحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات و الأحماض التي تؤدى إلى ذوبان طبقة المينا والعاج. 6- زيارة طبيب الأسنان لعمل حشوات وقائية على أسطح الأسنان الخلفية الماضغة.

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