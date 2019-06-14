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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-6-2019 بمحافظات مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية. 

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 23 33 

شبين الكوم 23 33 

طنطا 22 33 

دمنهور 22 30 

الإسكندرية 22 28 

بلطيم 22 29 

مطروح 20 28 

السلوم 21 30 

سيوة 24 37 

بورسعيد 23 28 

دمياط 23 27 

الزقازيق 23 33 

الإسماعيلية 22 33 

السويس 22 33 

العريش 20 28

رفح 21 28 

رأس سدر 24 33

نخل 16 31

نويبع 23 33

طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36 

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 34 

بنى سويف 23 34

المنيا 24 34 

أسيوط 25 35

سوهاج 25 36

قنا 26 37 

الأقصر 27 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 29 39

شلاتين 23 34 

أبو رماد 24 34

حلايب 25 33 

رأس حدربة 25 32

 

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 28 40 

المدينة 26 42

الرياض 26 45

المنامة 35 40 

أبوظبى 31 42 

الدوحة 33 44 

الكويت 30 47 

دمشق 14 31 

بيروت 22 27

عمان 15 29 

القدس 18 26

غزة 20 28

بغداد 26 44 

مسقط 31 38

صنعاء 18 30 

الخرطوم 28 40

طرابلس 24 32

تونس 22 36 

الجزائر 20 29 

الرباط 13 21 

نواكشوط 20 29

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم 

الصغرى العظمى 

أنقرة 12 26

أسطنبول 22 29

إسلام آباد 25 41 

نيودلهى 32 44 

جاكرتا 25 34 

بكين 20 35 

كوالالمبور 25 34

طوكيو 18 25 

أثينا 21 33

روما 20 35 

باريس 14 24

مدريد 12 26 

برلين 14 30

لندن 12 18 

مونتريال 11 19

موسكو 15 24

نيويورك 20 28 

واشنطن 15 24

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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