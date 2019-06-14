شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية يعترف بدير ماريوحنا بطريق الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الصفحة الرسمية لمطرانية الشرقية والعاشر من رمضان ، الأنبا مقار أسقف الشرقية والمشرف على دير ماريوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية على اعتراف المجمع المقدس للكنيسة بالدير رسميًا إذ يخضع الدير لإشراف الأنبا مقار والقمص أبوللو الانطونى الراهب بدير الانبا انطونيوس بالبحر الأحمر. كانت لجنة الأديرة والرهبنة بالمجمع المقدس ، عقدت اجتماعاتها الأيام الماضية لدراسة ملفات الأديرة المرشحة للاعتراف الكنسي. Advertisements

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