شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المركز الإعلامى بالوزراء: نرصد الشائعات ومدى تأثيرها ونرد عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو جهود مركز بحوث الشرطة للتصدى للشائعات، من خلال حلقة نقاشية اقامتها للتعريف بخطورة تداول الشائعات.

وقالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تصريحات إعلامية لها، نرصد الشائعات ونرد عليها ويتم الوقوف على مدى تأثيرها والقطاعات التى تستهدفها الشائعات.

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وأضافت أن الشائعات أكثر تداولا على الفيس بوك، بسبب عدم وجود رقابة أو عدم توثيق المعلومات، ويرى المواطنين من خلال الاستطلاعات أن بعض المواقع الأجنبية تروج الشائعات.