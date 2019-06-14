مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 57 كرسى متنوع- 4 استاند – 10 ترابيزة – 6 شمسية – 82 فاكهه – 7 ميزان متنوع – 35 ثلاجه – 55 شمسية – 11 عربة فول – 2 إسطوانة – 34 عربة يد وبلغ الإجمالي 100 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 سلاح ناري – ضبط واحضار - قضيتين مخدرات – 3 سلاح ابيض – 3 نوعيات اخري - جناية – 3 مستأنف – 10 جزئي – 10 غرامات وبلغ الإجمالي 64 قضية مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.