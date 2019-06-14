شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل لـ«المصرى اليوم »: وضع حجر أساس «القطار الكهربائي» في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تدرس أكثر من مسار لربط مطار القاهرة بالخط الثالث للمترو، منها ربط المطار بمحطة هليوبوليس، والثانى يتضمن الربط من محطة عدلى منصور، وسننتهى من هذه الدراسة قريباً للاستقرار على أحد الخيارات، وبعدها سيتم الإعلان والطرح على الشركات المصرية والعالمية لبدء خطوات تنفيذ هذه المرحلة.

وأضاف الوزير لـ«المصرى اليوم» أن تشغيل محطات «هارون، ألف مسكن، نادى الشمس»، بالخط الثالث، غداً، إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التى يشهدها عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهديها الحكومة إلى الشعب، بالتزامن مع بطولة الأمم الإفريقية، التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو ولمدة شهر، ما يسهل على ضيوف مصر التنقل، و«نأمل أن يساهم تشغيل هذه المحطات فى نجاح وخروج البطولة بالشكل اللائق بمصر، لأن هذه المحطات بتشغيلها تجريبياً ستساعد فى نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مصر الجديدة والألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التى ستقام عليها المباريات، ومنها استاد القاهرة الدولى، الذى يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث، وسيشهد عدة مباريات هامة، وكذلك استادا 30 يونيو والسلام، بجانب تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثانى إلى الخط الثالث إلى استاد القاهرة.

وتابع: «خلال الأشهر الماضية تمت اختبارات تشغيل القطارات بدون ركاب، وذلك حتى نطمئن على جميع عوامل الأمان ومدى جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية وتركيب بوابات العبور وتدريب الكوادر البشرية لبدء التشغيل، كما أن فترة التشغيل التجريبى بالركاب هى فترة تمهيدية قبل التشغيل والافتتاح الرسمى للمحطات، وهذه الفترة تأتى بعد اتخاذ كافة عناصر السلامة والأمان للجمهور».

Advertisements

وأشار «الوزير» إلى أن: «الجزء الأول من المرحلة الرابعة يتكون من 4 محطات بأطوال 4 كيلو مترات، إذ تم تشغيل 3 محطات منها، وهى التى سيتوقف بها المترو، محطات (هارون- وألف مسكن- ونادى الشمس)، وجار العمل فى محطة هليوبوليس التى سيعبرها القطار، وتعتبر أكبر محطة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامناً مع احتفالات انتصارات أكتوبر، القادمة، كما سيتم إنهاء العمل فى محطات النزهة ١ و٢ وهشام بركات فى ديسمبر المقبل، على أن يتم إنهاء كافة محطات الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلى منصور فى شهر إبريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب، والخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب لا تقل عن خدمات المترو فى الدول المتقدمة، حيث إن كل محطاته وقطاراته مكيفة وزمن التقاطر به أقل من الخطين الأول والثانى، وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن».

ولفت الوزير، رداً على سؤال عن موعد وضع حجر أساس القطار الكهربائى، إلى أن مشروع القطار الكهربائى «السلام- العاصمة الإدارية» نقلة حضارية فى وسائل المواصلات فى مصر ونموذج جديد من الخدمات التى تقدم إلى الشعب المصرى، فهو قطار سريع مقارنة بمترو الأنفاق وطاقته الاستيعابية مناسبة جداً، ويخدم مناطق ومدنا جديدة، سواء فى العبور، المستقبل، الشروق، بدر، العاشر من رمضان، والروبيكى للجلود، ثم ينتهى فى العاصمة الإدارية، فهو وسيلة مواصلات حضارية وجديدة، وسيبدأ من محطة عدلى منصور، والوزارة انتهت من مرحلة إبرام العقود مع الشركة الصينية المنفذة، وكانت الوزارة حريصة على أن تقوم الشركات الوطنية المصرية بتنفيذ الأعمال الإنشائية، والتى تتضمن أعمال المحطات والورش والأسوار حتى الجسر والسكة الحديد نفسها، وكل مشتملاتها، أما الشركة العالمية الصينية التى تم التعاقد معها فستأتى بالوحدات المتحركة ونظام الإشارات ونظام التحكم، والتى لا نصنعها فى مصر، ولكن قريباً سيتم توطين هذه الصناعة فى مصر، و«زرت المصنع الصينى الذى سيقوم بتصنيع العربات لمصر، وهو واحد من المصانع العملاقة على مستوى العالم، وهذا المصنع ينتج 3 قطارات يومياً، وهناك اتفاقية تصنيع مشترك للعربات، تمهيداً لتوطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر مستقبلاً».

وأوضح الوزير أن العمل فى مشروع القطار ينقسم إلى قسمين، الأول، الأعمال المدنية، وتنفذها شركات المقاولات المصرية، التى أصبحت شركات عالمية فى تنفيذ مثل هذا النوع من الأعمال، ونحن اتفقنا مع الشركة الصينية على بدء الشركات الوطنية المصرية فى تنفيذ الأعمال المدنية ويجب أن أتقدم لها بالشكر على موقفها الوطنى، إذ بدأت العمل فى مواقع العمل بمسار القطار المكهرب «بكلمة شرف» قبل أن تحصل على دفعة من مستحقاتها، وعملت بخطاب نوايا، وهذه عظمة الشركات الوطنية المصرية، أما المرحلة الثانية من المشروع فتشرف عليها شركة أفيك الصينية، وتتمثل فى توريد الوحدات المتحركة والإشارات وكل ما يتعلق بتشغيل القطار، والشركة الصينية ستشرف على صيانة وتشغيل القطار المكهرب وتوفير قطع الغيار طوال فترة التشغيل، وهذا من ضمن بنود التعاقد، بجانب تدريب المهندسين والفنيين المصريين على التشغيل، ثم تتسلم الإدارة منها بعد ذلك».

وقال وزير النقل عن التجهيزات لافتتاح الجزء الأول ووضع حجر الأساس للقطارالمكهرب: «ستتم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح الجزأين الأول والثانى من المرحلة الرابعة ووضع حجر الأساس لمشروع القطار المكهرب، لأن الرئيس يريد أن تكون المشروعات مكتملة ومتكاملة، وهو ما يؤكد عليه دائماً، ومن المخطط أن يتم الافتتاح ووضع حجر الأساس فى نهاية إبريل من العام المقبل، حيث تقوم الشركات المصرية بالانتهاء من إنشاء الأعمدة الخاصة بمسار القطار الكهربائى».