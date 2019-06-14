شكرا لقرائتكم خبر عن مترو «العتبة- المطار».. الأول إفريقيًا وشرق أوسطيًا ويضم 39 محطة وطوله 48 كيلومترًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن حذرت الدراسات الدولية في 2002 أن متوسط سرعة السيارات في القاهرة ستصل إلى ١٠ كيلو متر/ ساعة، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية شرعت الهيئة القومية للأنفاق في إنشاء الخط الثالث وتم وضع حجر الأساس في عام ٢٠٠٧، وهو واحد من أكبر خطوط مترو الأنفاق في العالم، حيث يبلغ طوله ٤٨ كيلو مترا ويشتمل على ٣٩ محطة منها ٢٧ نفقية.

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كما يعد أول خط مترو عرضى يربط أقصى شرق القاهرة بمطار القاهرة والعاصمة الجديدة عن طريق القطار المكهرب حتى أقصى غرب البلاد بالطريق الدائرى، كما أنه يربط الخطين الأول والثانى بمحطات تبادلية في العتبة وجامعة القاهرة في خط شبرا الخيمة/ المنيب، وجمال عبدالناصر بخط حلوان/ المرج، حيث تم إنشاؤه وفقا لأحدث نظم الأنفاق في العالم ويمتاز عن بقية خطى المترو الحاليين.

وتم استخدام قطارات مكيفة لتقديم خدمة مميزة للراكب وبوابات دخول وخروج أتوماتيكية مزدوجة الاستخدام بالنسبة للتذاكر الورقية المغناطيسية والكروت اللا تلامسية الذكية، وكذا لوحات بيانات إلكترونية على أرصفة المحطــات تعرض مواعيد واتجاه القطارات، فضلا عن استخدام شبكة الألياف الضوئية المتعددة الأغراض والسعة العالية والتى تعمل بكفاءة عالية لزيادة معدلات الأمان، ورفع منسوب المحطات مما يوفر على الراكب المسافة المقطوعة من منسوب الشارع إلى منسوب الرصيف، والتوسع في السلالم المتحركة والمصاعد لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة تنفيذ دور تجارى لتنويع مصادر الدخل للمترو، وكذا استخدام شاشات عرض حديثة في مركز التحكم.

ونظرا للبطء في تنفيذ المشروعات نتيجة الظروف الأمنية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، كثفت الهيئة القومية للأنفاق عقب ثورة 30 يونيو من العمل لإنهاء مراحل المترو المختلفة حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعين وهما المرحلة الثالثة» من (العتبة/ الكيت كات- كيت كات/ إمبابة- الكيت كات/ جامعه القاهرة) بطول 17،7 كيلو متر والمرحلة الرابعة «هارون- مطار القاهرة» بطول 18.8 كيلو ولأول مرة يعمل في توقيت واحد أحدث حفارين متخصصين في إنفاق المترو لإنجاز المشروع العملاق في المواعيد المحدده والمخطط الانتهاء منه في 2022 بتكلفة إجمالية تصل 110 مليارات جنيه لكى يستوعب المترو بخطوطه الثلاثة بنحو ٩ملايين راكب يوميا تمثل نحو 15% من حجم النقل بالقاهرة الكبرى. وأكدت الدراسات أن الخط الثالث فقط يوفر نحو ٦ مليارات جنيه و٢ مليون سيارة سنويا عند اكتماله وأيضا ستصل أطوال الأنفاق في القاهرة إلى ١١٧ كيلو مترا لتحافظ القاهرة على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وضمن أكبر ١٢مدينة في العالم من حيث أطوال أنفاق المترو.