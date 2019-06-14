شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وزراء داخلية أفارقة يطلبون الاستفادة من مصر فى مكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس، وزراء الداخلية والأمن فى دول أوغندا وسيراليون والكونغو وغانا وبوروندى وتشاد وزامبيا وليسوتو، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، المنعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك، حيث أكد الوزراء الضيوف حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم لتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، خاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.

Advertisements

من جانبه، أكد «توفيق» حرص وزارته الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى دول القارة، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة.

كما أكد الوزير الاستعداد الكامل للتعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى شتى مجالات العمل الأمنى، خصوصاً مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإليكترونية.

كما رحب وزير الداخلية خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع استفادة كوادر الشرطة الإفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة، التزاماً من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن فى الدول الإفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقى بالاهتمام البالغ والانفتاح والتعاون مع دول القارة.