شكرا لقرائتكم خبر عن «عباس»: إعلان نتيجة العينات العشوائية لـ«الثانوية الأزهرية» خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبى والعلمى، تسير بشكل طبيعى ومنتظم دون أى مشاكل تؤثر سلبًا على سير الامتحانات، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام شهدت انحصارًا كبيرًا لصفحات الغش الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة.

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وأوضح أن أغلب السلبيات التى وردت إلى غرفة عمليات الامتحانات المركزية بمشيخة الأزهر لم تتجاوز حالات الغش الفردية، وتم التعامل معها من قِبل اللجان لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأعلن وكيل الأزهر أن عملية تصحيح العينات العشوائية لجميع المواد التى انقضت جارية، وسوف تعلن نتيجتها خلال اليومين القادمين، مطمئنًا الطلاب بأن أى شكوى من صعوبة الامتحانات، سوف تؤخذ فى الاعتبار أثناء عملية التصحيح، موجها الطلاب إلى ضرورة مطالعة نماذج امتحانات البوكليت «التجريبية»، الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، التى أعدها قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار إلى أن شكل الورقة الامتحانية لهذا العام يتوافق مع تلك النماذج التجريبية، التى تهدف إلى تعريف الطلاب بالشكل النهائى للامتحانات، والتى تقام بنظام البوكليت للعام الثالث على التوالى، مناشدا أولياء الأمور بتوفير مساحة من الرأى لأبنائهم لاختيار المجالات التخصصية التى تناسب مستوياتهم العلمية، وتخفيف الضغط النفسى على أبنائهم.