شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 متهمين بنشر امتحانات «الثانوية» وترويج «سماعات الغش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، الخميس، 4 أشخاص فى وقائع مختلفة بمحافظتى الجيزة وقنا، بتهم نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر ببنى سويف لقيامه بالترويج لبيع سماعات بلوتوث لتسهيل الغش بالامتحانات.

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فى الواقعة الأولى، ضُبط شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، لقيامهما بإدارة صفحة على «فيسبوك» واستغلالها فى نشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان، بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية، بالاشتراك مع آخر تم ضبطه، وضُبط بحوزتهما هاتفان محمولان، بفحصهما تبين احتواؤهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات لامتحانات الثانوية العامة.

وضُبط أحد الأشخاص، مقيم ببنى سويف، لقيامه بإدارة 9 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يستغلها فى نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وعثرت القوات بحوزته على (جهاز لاب توب و4 هواتف محمولة)، بفحصها تبين وجود الصفحة والمشاركات، كما تم ضبط «148 سماعة بلوتوث- 300 شاحن- سماعة صغير الحجم- 100 بطارية صغيرة الحجم- 500 سماعة عادية- 2 كارت فيزا عبارة عن شريحة هاتف محمول لتسهيل الغش- 7 سماعات تسمى (طابع)- 2 ساعة ذكية- مبلغ 225 ألف جنيه». تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

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