شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئي لكوبري عباس 3 أيام لصيانة الفواصل العرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة أنه في اطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ستقوم شركة المقاولون العرب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومديرية الطرق بصيانة للفواصل العرضية الخاصة بكوبري عباس وذلك في اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهاً إلى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات .

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وتتطلب تنفيذ الاعمال غلق جزئي للكوبري لمدة 3 أيام وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 14/6/2019 في تمام الساعة 12 صباحاً وحتي الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة صباحاً.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الإدارة العامة لمرور الجيزة بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات المرورية ومساعدة لجان الادارة العامة للمرور والتي ستكثف تواجدها بمحيط منطقة الاعمال لإرشاد المارة وقائدي المركبات وذلك لتلافي التكدسات وتيسير حركة المرور.