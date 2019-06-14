"السلاب": الأمم الأفريقية فرصة ليرى العالم "معجزة" التنمية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا النائب محمد مصطفى السلاب، الملايين من شباب مصر لدعم الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس السيسي وكل اجهزة الدولة للعمل على انجاح بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر بعد أيام.

وأكيد وكيل لجنة الصناعة وممثل الشباب في البرلمان أن المصريين سييثبتون للأشقاء الأفارقة وللعالم أن مصر منارة أفريقيا وبلد الحضارة قادرة على توفير كل عوامل النجاح للبطولة التي سيتابعها ابناء القارة والعالم على مدى شهر من٢١ يونيو الحالي وحتى ١٩ يوليو القادم .

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وأشاد السلاب بالاستعدادات اللوجستية الكبيرة التي وفرتها أجهزة الدولة بناء على توجيهات الرئيس لاستضافة منتخبات أفريقيا والاف المشجعين الاشقاء خلال الحدث الكبير ، وقال إن أربع مدن مصرية كبرى هي القاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية استعدت تماما بملاعبها ومرافقها الحيوية وفنادقها لاستقبال فعاليات البطولة.

وأكد أن إقامة البطولة على أرض مصر في هذه الفترة فرصة كبيرة ليرى الاشقاء بأعينهم معجزة التنمية وحجم الانجازات الهائلة التي تحققت على أرض مصر خلال سنوات قليلة في عهد الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أنها ستكون أيضا فرصة لتأكيد عمق العلاقات المصرية الأفريقية وتأكيد الدور المصري على الساحة السمراء بعد استعادة مصر لعلاقاتها الأخوية الوثيقة وتنشيط التعاون بين مصر والدول الافريقية في كافة المجالات في أعقاب الزيارات المتكررة التي قام بها الرئيس للعواصم الافريقية.

واكد السلاب أن مصر واثقة أن ابناءها الشباب سوف يكونوا خلال فعاليات البطولة جنودا متطوعين لخدمتها واظهار صورتها المشرفة وسفراء لحضارتها العريقة ونموذجا لأبطال أفريقيا أصحاب أكبر وأهم الارقام والبطولات الرياضية التي اقيمت على أرضها.