صور- زحام شديد في محطات للبنزين رغم نفي تحريك الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- كريم أحمد ونادر نبيل ومحمد حسام الدين:

تشهد بعض محطات البنزين بالقاهرة الكبرى، زحامًا شديدًا الليلة، رغم نفي الحكومة ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن تحريك أسعار الوقود.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تحريك أسعار الوقود الليلة؛ ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا.

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وكانت وزارة المالية، أصدرت الأحد الماضي، بيانًا، نفت خلاله أي أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحريك أسعار المشتقات البترولية أو الوقود.

وأوضح هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، أن الوزارة لم تصدر أي بيانات عن زيادة أسعار الوقود. وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن البيان المنسوب للوزارة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيح ولم يصدر عن وزارة المالية، وأن الصفحة لا تتبع وزارة المالية.

ورغم بيان وزارة المالية، إلا أن عدسة الخليج 365 رصدت زحامًا شديدًا أمام محطات البنزين منذ مساء أمس الخميس.