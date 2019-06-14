أخبار مصر | الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة عن مجموعة من الوظائف، عبر بوابتها الإلكترونية على الإنترنت، ويمكن الإطلاع على الوظائف والشروط وكيفية التقديم وموعد التقديم من خلال الضغط هنا. والوظائف المتاحة الآن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رئيس الادارة المركزية لشئون منطقة مستوى (أ) دمياط رئيس الادارة المركزية للتنميه والمشروعات رئيس الادارة المركزية لشئون المنطقة الغربية بالاسكندرية مدير عام التطوير والارشاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية مدير عام الادارة العامة للبرامج والتقييم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية رئيس الادارة المركزية لرقابه دوله الميناء مدير عام الادارة العامة لرقابه دوله الميناء - إسكندرية جامعة الزقازيق مدير عام الإدارة العامة لشئون المكتبات جامعة المنصورة مدير عام مكتب رئيس الجامعة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية مدير عام الإدارة العامة للأمن مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية جامعة بنها مدير عام الشئون القانونية مدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص جامعة عين شمس امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مدير عام الادارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة Advertisements مدير عام الادارة العامة للمخازن والعهد مدير عام الادارة العامة لشئون مشروعات البيئة محافظة القاهرة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية مدير عام الفتاوى والعقود والتظلمات مدير عام القضايا والتحقيقات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وظائف قيادية وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة وزارة الطيـــــران المدني رئيـس الادارة المركزيـة للمكتـب الفني للوزيـــر رئيـس الادارة المركزيـة لدراسات التخـطـيط المستقبلي مديــر عـــام المستــوى الفني مديــر عـــام السكرتاريـة العامـــة والمتابعــــة مديــر عـــام الاستحقاقات والتأمينات امين عــام وزارة الطيـران المدني رئيــس قطــاع الامـــن ​

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