محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –محمد شعبان: اندلع حريق محدود داخل فيلا المستشار مصطفى أبوطالب، في منطقة المريوطية، مساء الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة اخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل فيلا بمنطقة المريوطية دائرة قسم الهرم. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة 3 سيارات إطفاء، وأمكن من محاصرة النيران في غرفة الاستقبال "رسبشن"، داخل الفيلا دون وقوع إصابات. وأجرى رجال الدفاع المدني عملية التبريد، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم غرفة فيلا مستشار في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.