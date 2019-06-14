"الآثار" تستعد لنقل 22 مومياء و17 تابوت ملكي لمتحف الحضارة بالفسطاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

ترأس وزير الآثار، الخميس، الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة فعاليات نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

حضر الاجتماع ممثلي من وزارات الدفاع، والداخلية، والسياحة، ومحافظة القاهرة، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، حيث تم مناقشة الاجراءات التي يجب اتخاذها لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية في موكب مهيب خلال الشهور القليلة القادمة.

يبلغ عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي، ترجع لعصر الأسر 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.