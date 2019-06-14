مصر | ضبط 3 أشخاص بعين شمس لتورطهم في إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص بعين شمس لتورطهم في إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور، من ضبط 3 أشخاص بعين شمس لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.



البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - (جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، مُتخذين من محل كائن بالعقار محل سكن المتهم الأول مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول، وعثر بداخله على 4 سلاح نارى، "فرد خرطوش" - هيكل فرد خرطوش - 5 مقبض سلاح نارى "فرد خرطوش" - 9 طلقة من ذات العيار - 8 قطع ماسورة مختلفة الأحجام - 14 سلاح أبيض "سنج، سواطير" – العدد والأدوات المستخدمة فى التصنيع".

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.