مصر | النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مشاجرة على قطعة أرض بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تحريات المباحث حول مشاجرة على قطعة أرض بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حلوان الجزئية، تحريات المباحث حول مشاجرة عنيفة نشبت بسبب خلافات على قطعة أرض خاصة بالبحث العلمي أسفرت عن 3 مصابين.

وتلقت مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي تفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي أولاد غنيم والسلمانية، ووقوع مصابين.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، وبالفحص والتحرى تبين نشوب المشاجرة بسبب الخلاف علي قطعة أرض أملاك الدولة ورغبة كل من الطرفين بوضع اليد عليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تم القبض على طرفي المشاجرة، وضبط الأسلحة المستخدمة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.