مصر | تجديد حبس عاطل 15 يوم لتعديه جنسيا على رضيعة بحلوان

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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، قرارًا باستمرار حبس عامل 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لتعديه جنسيًا على طفلة رضيعة بحلوان.

وطالبت النيابة في وقت سابق الأجهزة الأمنيه بالتحري عن الواقعة.

تعود البداية عندما تلقى العميد بدوي هـاشـم، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من مستشفى النصر، يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام، مقيمة بالمشروع الأمريكي، مصابة بتهتك في غشاء البكارة، ومجموعة سحجات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقل العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وبسؤال والدة المجني عليها، أفادت بأنها تركت ابنتها لجارتها، وذهبت إلى عملها، وعند عودتها شاهدت طفلتها وهي تبكي، وبالكشف على جسدها ظهرت آثار التعذيب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.