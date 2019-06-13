شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأطباء: 4 آلاف طبيب استقالوا من الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، إن 4 آلاف طبيب تقدموا باستقالاتهم وهناك نقص بسيط في عدد الأطباء بمصر.

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وتابع عبدالحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك خللًا في توزيع الأطباء بشكل غير متوازن بين المحافظات الحضرية والريفية وهناك مشاكل على أرض الواقع يجب حلها.

وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، أن توزيع التخصصات به خلل شديد، موضحا أن الأزمة تكمن في زيادة عوامل الطرد من ضمنها هجرة الأطباء، فضلًا عن استقالة 4 آلاف طبيب في فترة قصيرة ليتحول إلى طبيب حر.

وأشار وكيل نقابة الأطباء إلى أن علاج العوامل ليس زيادة دفعات كليات الطب أو زيادة أعداد المقبولين، فالعلاج الحقيقي هو علاج أسباب الهجرة، وهي أن ممارسة مهنة الطب تتعرض إلى مشاكل كثيرة جدا بخلاف نقص الموارد والرواتب والحوافز هناك مشاكل أخطر يمكن للدولة أن تحلها وتكمن في عدم صدور قانون المسؤولية الطبية حتى الوقت الحالي، وعدم حماية المستشفيات والمنشآت الصحية حتى الوقت الراهن وما زالت ظاهرة التعدي على الأطباء أثناء عملهم موجودة رغم أنها تراجعت.