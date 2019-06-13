شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للمستشفيات الجامعية»: الزيادة السكانية لا يقابلها ارتفاع في عدد الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن نسبة الأطباء الخريجين ثابت رغم ارتفاع عدد المواليد والذي وصل إلى 2.5 مليون طفل سنويًا.

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وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن في عام 2012 تم تكليف 10800 طبيب للعمل في المستشفيات وفي عام 2013 تم تكليف 9740 طبيبًا، وفي عام 2014 تم تكليف 8800 طبيب، وفي عام 2015 تكليف 7759 طبيبًا، وفي عام 2016 تم تكليف 2530 طبيبًا، وفي عام 2017 تم تكليف 8515 طبيبًا.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه منذ عام 2012 حتى 2017 تم تكليف 8 آلاف طبيب سنويا، موضحا أن خلال تلك الفترة زاد عدد السكان 10 ملايين شخص، ولابد أن تتوازن نسبة الأطباء مع عدد السكان.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن منظمة الصحة العالمية توضح أن الدول التي يوجد فيها عدد يقل عن 23 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة، ليس من المتوقع أن يرتفع أداؤها الصحي، وبالتالي فهناك 3 أطباء في المتوسط لكل ألف شخص.