شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: تيسيرات جديدة لأبناء شمال سيناء ودعم مرافق الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك الكثير من التيسيرات الجديدة لأبناء المحافظة ودعم مرافق الخدمات المتنوعة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الأنفاق الجديدة تعتبر نقلة حضارية كبيرة لأهالى شمال سيناء، وأنه سيتم استكمال الشق الثانى منها بافتتاح أنفاق بورسعيد لخدمة الطريق الدولى «القنطرة شرق / العريش / رفح»، ما يحقق تيسيرات كثيرة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ حل مشكلة التكدس على ماكينات الصرف التابعة للبنوك كحل مؤقت لحين حل المشكلة نهائيا، حيث يتم حل القطعة المعطلة من الماكينة ونقلها إلى القاهرة لإصلاحها، لأن الشركة المنوط بها الإصلاح ترفض الانتقال إلى المحافظة لإصلاحها، وتم الاتصال برئيس البنك المركزى ورؤساء مجالس إدارات البنوك لتوفير عدد إضافى من ماكينات الصرف، كما تم التنسيق مع أحدها لتوفير ماكينات صرف جديدة لتخفيف العبء عن الماكينات الحالية وتحسين الخدمة.

وأعلن المحافظ أن عملية صرف التعويضات للمواطنين عن المنازل والأراضى الزراعية تسير بالتوازى وفقا للضوابط المقررة والتأكد منها، وأن الصرف متوالٍ لباقى المستحقين، حيث توجد عدة لجان تحقيقًا للشفافية، كما يسير العمل بالتوازى في إنشاء خط الكهرباء الجديد لأهالى الشيخ زويد وبمعدلات كبيرة لسرعة الانتهاء منه.

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وحول توفير مياه الشرب للمواطنين، أكد المحافظ أنه تم التشغيل التجريبي لمحطة تحلية المياه غرب المساعيد وبدأ الضخ منها، وجارٍ تجهيز المحطة الثانية، إلى جانب افتتاح المحطتين الجديدتين في الريسة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

كما جارٍ إنهاء العمل في منطقة كرم أبونجيلة وردم الحفر وإعادة الشىء لأصله بعد استكمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحى والغاز وتسوية الشوارع وإعادتها كما كانت للتيسير على المواطنين، ثم يتم الانتقال إلى باقى مناطق مدينة العريش للانتهاء منها أيضا.

وحول عمليتى الانتدابات والنقل خارج المحافظة أو داخلها، أعلن المحافظ أنه تم إصدار قرار لتنظيم الندب أو النقل، ومنها تطبيق شرط قضاء 5 سنوات على الأقل بالمحافظة، ومراعاة سد العجز في الوظائف المطلوبة للمحافظة أولًا، مع التيسير لأصحاب الظروف الإنسانية.

كما تم وضع قواعد للقبول في مدارس التمريض برفع درجات القبول والنجاح في الاختبارات التحريرية والشفوية، بخلاف ضرورة حصول الطالب أو الطالبة على الشهادتين: الابتدائية والإعدادية من مدارس المحافظة، منوهًا إلى تخصيص نسبة محددة لأبناء الشهداء للقبول في مدارس التمريض.

وأعلن المحافظ أنه تم رفع كفاءة شاطئ العريش خلال الفترة الماضية واعتبار فترة العيد تشغيل تجريبى للصيف والاستفادة من السلبيات واصلاح العيوب الموجودة استعدادا لفصل الصيف واستقبال المصطافين عقب نهاية امتحانات الثانوية العامة .

وأشار إلى توجيه رئيس مركز ومدينة العريش إلى تكثيف عمليات النظافة ومقاومة الذباب والناموس وغيرها، إلا أنه مطلوب تعاون الأهالى بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع أو على الشاطئ حفاظا على نظافة المدينة، وكذا الطب البيطرى لمقاومة ظاهرة الكلاب الضالة، حيث تم توفير كمية من السم لمقاومتها وجارٍ العمل للقضاء على هذه الظاهرة.