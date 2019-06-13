شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: رفع أسعار تذاكر مترو الخط الثالث (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث «العتبة- نادي الشمس»، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيو منذ بداية التشغيل، وهي محطات «هارون- ألف مسكن- نادي الشمس».

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث وتتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 دقيقة) حيث سيتضاعف هذا الوقت في حال ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة / نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

كما أن المحطات الجديدة تتميز بأنه يوجد بكل محطة منها مصعدان كهربائيان، واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والآخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف، وأيضًا سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضًا، وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق، أيضا تواجد ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة، وأيضًا إخراج باقي المبلغ، بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر وهناك أيضاً ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطة مخصصة لعمل الاشتراكات، وكذلك عدد ( 16 ) جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاث، بالإضافة إلى شاشات تبين لمشتري التذكرة عدد المحطات وثمن التذكرة، وشاشات متواجدة على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار.

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وأضافت الوزارة في بيان لها أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكل المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق على مستخدمى الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيهًا بنسبة تخفيض تصل 90%)، على أن تكون بعدد 180 رحلة أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب.

وتناشد وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة عمل اشتراكات مخفضة ومدعمة.

بالنسبة لمستخدمي الخط الأول والثانى لم يتم المساس بأسعار الاشتراكات بهما، أما أصحاب اشتراكات ومستخدمى الخط الثالث تصبح كالتالي:

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب:

• 16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضًا بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيهًا بدلًا من 420، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرشًا بدلًا من 7 جنيهات.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضًا بنسبة 55% على أن يصبح سعر الاشتراك 270 جنيهًا بدلاً من 600 جنيه. ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشًا بدلا من 10 جنيهات.

• أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضًا بنسبة 40% على أن يصبح سعر الاشتراك 360 جنيهًا بدلاً من 600 جنيه. ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيهات.

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب:

• 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضًا بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيهًا بدلاً من 1260 جنيهًا وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشًا بدلًا من 7 جنيهات.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضًا بنسبة 58% على أن يصبح سعر الاشتراك 760 جنيهًا بدلًا من 1800 جنيه ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشًا بدلا من 10 جنيهات.

• *أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضًا بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشًا بدلا من 10 جنيهات.

مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

جدير بالذكر أن مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات في مصر، كما أنه يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يوميًا وأن تكلفة الثلاث محطات التي سيتم فتحها أمام الركاب، السبت المقبل، تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.

وزير النقل يتفقد الخط الثالث لمترو الأنفاق ويعلن فتح محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بالخط الثالث أمام الركاب بدءاً من السبت المقبل، قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية - صورة أرشيفية

زيادة أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق

زيادة أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق

زيادة أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق

زيادة أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق