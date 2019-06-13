النيابة تطلب التحريات في اتهام 3 أشخاص بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة على "الفيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة إمبابة، اليوم الخميس، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول اتهام 3 أشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

البداية عندما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام شخصين بنشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وبتتبع حساباتهما تبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ويقومان بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستغلالها في نشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين ارتكبا جريمتهما بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالاشتراك مع متهم ثالث أرشدوا عن هويته فألقت قوات الأمن القبض عليه وعثر بحوزتهم على هاتفين محمولين بفحصهما تبين احتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة.