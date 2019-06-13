محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة إمبابة، اليوم الخميس، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول اتهام 3 أشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.
البداية عندما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام شخصين بنشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وبتتبع حساباتهما تبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ويقومان بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستغلالها في نشر نماذج الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وإجاباتها النموذجية خلال انعقاد لجان الامتحان.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين ارتكبا جريمتهما بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهم على مبالغ مالية بالاشتراك مع متهم ثالث أرشدوا عن هويته فألقت قوات الأمن القبض عليه وعثر بحوزتهم على هاتفين محمولين بفحصهما تبين احتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تطلب التحريات في اتهام 3 أشخاص بنشر إجابات امتحانات الثانوية العامة على "الفيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.