الشئون العربية بـ"الصحفيين" تؤكد دعم مصر للدول الأفريقية المكافحة للفساد



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكدت رابطة الشئون الإفريقية والعربية بنقابة الصحفيين، أن انعقاد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، في مدينة السلام شرم الشيخ، يعكس إدراك مصر لحتمية العمل المشترك مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة تحديات التنمية والاستقرار بالقارة، وقناعتها بوحدة التاريخ والمصير المشترك.

وأشارت الرابطة - في بيان الخميس- إلى أن هذا المنتدى يأتي امتدادًا لجهود مصر لدعم كفاح الدول الإفريقية ونضالها من أجل التقدم والحرية.. مشيدة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي بعقد المنتدى الأول من نوعه لمكافحة الفساد بالقارة السمراء، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية وتنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي في هذا المجال.

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وطالبت الرابطة بضرورة تبني المنتدى سن التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه بكل دول القارة الإفريقية باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن تفعيل دور كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل القضاء على التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج إفريقيا والتي قدرت بنحو 900 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، قال أشرف بدر رئيس الرابطة، إن المنتدى يعكس مدى إدراك مصر لحتمية العمل المشترك، جنبا إلى جنب مع أشقائها من الدول الإفريقية لمواجهة تحديات التنمية والاستقرار بالقارة، انطلاقا من قناعتها بوحدة التاريخ والمصير بين أبناء القارة، موضحًا أن المنتدى يعد امتدادًا للدور الذي بدأ منذ عقود في دعم كفاح إفريقيا ونضالها من أجل الحرية والتقدم، فضلا عن جهود تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وإصلاح الاتحاد الإفريقي، مبينا أن الاهتمام المصري بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد.

وأوضح بدر أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.