وزير الأوقاف يشيد بضوابط "الأعلى للإعلام" الخاصة بالبرامج الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أشاد وزير الأوقاف بالضوابط التي حددها المجلس الأعلى للإعلام للبرامج الدينية.
ووجه وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، التحية للمجلس بشأن ما أقره في ضوابط التناول الإعلامي للخطاب الديني من حيث ثقافة مقدمي البرامج الدينية، واحترام التخصص والمتخصصين والجهات المعنية بالشأن الديني من الأزهر الشريف مشيخة وجامعا وجامعة ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية ، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.
وأوضح أن المجلس من خلال الضوابط واجه أمرين أساسين : الأول محاولات إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين أنفسهم في هذا المجال بالغ الدقة والحساسية، والآخر هو بالخروج على هذا المنهج الوسطي إفراطا أو تفريطا، غلوا أو تقصيرا، بما يغلق الباب أمام غير المؤهلين وغير المتخصصين من جهة، وأمام المزايدين والمتاجرين بالدين من جهة أخرى
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