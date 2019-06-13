بعد توليه رئاسة "القومية للأنفاق".. "والي": تشغيل محطات مصر الجديدة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل، تعيين الدكتور عصام والي، رئيسًا للهيئة القومية للأنفاق، خلفًا للدكتور أحمد فودة.

وقال "والي" لمصراوي، إنه يولي اهتمامًا بإنهاء الاستعدادات النهائية لتشغيل محطات مترو مصر الجديدة أما الجمهور، السبت المقبل، ضمن استعدادات الحكومة لبطولة الأمم الأفريقية.

Advertisements

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، أنها ستقدم خدمة مميزة للركاب بمحطات هيلوبوليس وهارون الرشيد والاستاد، لتسهيل التنقل خلال فترة إقامة البطولة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن ينقل الخط بالكامل 850 ألف راكب يوميا، موضحا أن محطات المترو الثلاث ستضيف نحو 150 ألف راكب على المراحل السابقة للخط الثالث لتصبح 450 ألف راكب يوميا.

وكان الدكتور عصام والي، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق.