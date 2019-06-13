الأوقاف تُعلن مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي بالتعاون مع "قضايا الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية جوائز وموضوعي مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وفق اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن موضوعي المسابقة هما دور الإعلام في نشر القيم الإسلامية والأنموذج النبوي في بناء الأسرة وإعلاء مكانة المرأة، حيث تقرر تخصيص مبلغ قدره عشرون ألف جنيه، جائزة متميزة للمسابقة، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن عشرة آلاف جنيه في أي من الموضوعين الآتيين وأن الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين.

كما تقرر تخصيص مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه كجائزة أخرى أصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن سبعة آلاف جنيه في أي من الموضوعين السابقين.

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وخصصت هيئة المسابقة مبلغ مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه، جائزة ثالثة تقديرية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن خمسة آلاف جنيه في أي من الموضوعين السابقين.

كما يتم تخصيص مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه، جائزة تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز المتميزة والأصلية والتقديرية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن أربعة آلاف جنيه في أي من الموضوعين السابقين.

ويقدم البحث بموجب إيصال في ميعاد غايته 31 يناير 2020م إلى مكتب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز مائة وخمسين صفحة، مع عدد 3 ثلاث نسخ ملخصات للبحث، بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة.

ويشترط في البحث أن يكون معدًّا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يكون متميزًا ويتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين, وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.