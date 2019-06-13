أخبار مصر | عاجل.. النقل: تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث وثبات سعر الخطين الأول والثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النقل: تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث وثبات سعر الخطين الأول والثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس" ، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيه منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة، وأن المسافة من محطة العتبة الى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 دقيقة، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة و نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

وتابع البيان: كما أن المحطات الجديدة تتميز بأنه يوجد بكل محطة منها عدد (٢) مصعد كهربائي واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والأخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف وأيضاً سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضاً وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق، أيضا تواجد ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على إستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً إخراج باقى المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر وهناك أيضاً ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطه مخصصة لعمل الإشتراكات ، وكذلك عدد ( 16 ) جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاثه، بالاضافة الى شاشات تبين لمشترى التذكره عدد المحطات وثمن التذكره، وشاشات متواجده على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار.

وأضافت الوزارة، أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة ب50 قرشا لكافة المناطق ، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان الى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب .

وأنه مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها ، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98 % ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90 %، ) على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب .

وتناشد وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخط الأول والثانى لم يتم المساس بها ، اما أصحاب اشتراكات ومستخدمى الخط الثالث تصبح كالتالى:

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما اقرب

• 16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيه بدلاً من 420 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرش بدلا من 7 جنيه

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• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 55% على ان يصبح سعر الاشتراك 270 جنيه بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرش بدلا من 10 جنيه

• أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 40% على ان يصبح سعر الاشتراك 360 جنيه بدلاً من 600 جنيه . وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيه

*اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاث أشهر أو 180 رحلة أيهما اقرب

• 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على ان يصبح سعر الاشتراك 630 جنيه بدلاً من 1260 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرش بدلا من 7 جنيه

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58% على ان يصبح سعر الأشتراك 760 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرش بدلا من 10 جنيه

• *أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45% على ان يصبح سعر الأشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرش بدلا من 10 جنيه

مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات .

جدير بالذكر أن مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات في مصر، كما أنه يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو ، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يوميًا وأن تكلفة الثلاثة محطات التي سيتم فتحها أمام الركاي يوم السبت القادم تقدر بحوالي 6 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.