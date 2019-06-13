أخبار مصر | حزب صوت الشعب يطالب بتحويل كلمة السيسي في منتدى مكافحة الفساد لورقة عمل للقارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب صوت الشعب يطالب بتحويل كلمة السيسي في منتدى مكافحة الفساد لورقة عمل للقارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حزب صوت الشعب بتحويل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ إلى منهج وورقة عمل لدول القارة السمراء من أجل القضاء على الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وقال المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب في تصريحات صحفية، إن الكلمة جاءت قوية وصريحة وكشفت عن رؤية مصر الواضحة والآلية القوية التي وضعها الرئيس لمكافحة الفساد منذ أن تولى المهمة الوطنية لإنقاذ البلاد حيث أصبحت مصر رائدة في مجال القضاء على الفساد وأهم الدول التي حققت نجاحات مبهرة في هذا المجال.

أضاف البراوي: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسى قيم الشفافية والنزاهة في كافة مؤسسات الدولة وعزز مقومات الحق و الخير و العدل في الحفاظ على المال العام وخلق جيل جديد قادر على التكاتف والتلاحم في الحفاظ على مقدرات الوطن، أشار رئيس الحزب إلى إن هذا المؤتمر هو نقطة انطلاق حقيقية في بناء أمم قوية فعالة من خلال توحيد كافة الصفوف لحياة أفضل ومستقبل مشرق لكل شعوب دول القارة الأفريقية.