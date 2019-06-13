أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تطلق المراكز التطوعية لتنمية الطفولة بمراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تطلق المراكز التطوعية لتنمية الطفولة بمراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك بمختلف مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة أن الهدف العام من المشروع تنمية الطفولة المبكرة هو استثمار للإمكانات التنموية للأطفال الصغار، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق ذلك الهدف من خلال عاملين الأول بدعم الوالدين ومقدمي الرعاية في التنشئة والتربية الإيجابية، والثاني بمنح الأطفال الصغار فرص متساوية في الحصول على خدمات أساسية فى الصحة والتغذية والحماية والتعليم المبكر.

وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ عدة ورش عمل بهدف مشاركة ومناقشة أهمية التواصل الاستراتيجي من أجل تنمية الطفولة المبكرة، فضلًا عن إطلاق عملية تفاعلية لتصميم خارطة طريق، لإستخدام التواصل الإستراتيجي كأداة لتحقيق أهداف تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الوطنى.

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وأشارت إلى أن ورش العمل أسهمت فى تحديد أولويات التواصل الاستراتيجي، من أجل تنمية الطفولة المبكرة وتوضيح تأثيره ودوره ونُهُجه.

وأوضح أنه سيتم من خلال المراكز التطوعية، إتباع منهج جديد وفقا لمعايير فنية لدعم تنمية الطفولة المبكرة من جميع نواحيها.

يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الشباب والرياضة بأهمية الاستثمار في تدخلات تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أساسًا لتنمية رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي اطار الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة والذي يعد أولوية في خطة التنمية الوطنية "رؤية 2030".