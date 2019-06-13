أخبار مصر | مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية يلتقي بشباب منحة ناصر.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية يلتقي بشباب منحة ناصر.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بالشباب الإفريقي المشارك في منحة "ناصر للقيادة الافريقية" بمقر ديوان عام وزارة الخارجية المصرية،

جاء ذلك خلال فعاليات المنحة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، عن طريق مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو الجاري بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقي.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية خلال اللقاء، على دور مصر الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القارة الإفريقية في شتي المجالات، استكمالا لما أسسه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في القارة الإفريقية، وذلك انطلاقًا من إيمان القيادة المصرية بأهمية إفريقيا.

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وأشار "حفني" إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تشكل عملا بارزا لمواجهة النزاعات وإنهاء اﻷزمات المزمنة في مختلف مناطق القارة الافريقية، مما ينعكس على خارطة الطريق التي تستهدف إسكات البنادق 2020.

وأوضح "حفني" أن السياسة الخارجية المصرية، تسعي للوصول إلي قرارات واتفاقيات عملية تستهدف توطيد وبناء جسور التواصل مع دول القارة الافريقية، لتحقيق الإندماج الإفريقي مؤكدًا التزام مصر برئاسة السيسي، بتطبيق أجندة الاتحاد الافريقي 2063 من خلال عدد من البرامج والخطط التي تقدمها في شتي المجالات.

وأشار أبو بكر حفني إلي سلسلة المقابلات والاتفاقات التي تجريها الخارجية المصرية مع البلدان الإفريقية، من أجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.

