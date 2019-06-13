مصر | 4 أبناء وحامل في الخامس.. مفاجآت حول قتل الطفلة "نغم" على يد والدتها وزوجها ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أبناء وحامل في الخامس.. مفاجآت حول قتل الطفلة "نغم" على يد والدتها وزوجها ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تحريات رجال مباحث الجيزة، مفاجآت من العيار الثقيل حول واقعة تعذيب وقتل الطفلة نغم البالغة من العمر 4 سنوات، على يد زوج والدتها، بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن والدة الطفلة دائمة التعدي عليها بالضرب وتعذيبها صحبة زوجها.

وأوضحت التحريات أن والدة الطفلة متزوجة من المتهم منذ عدة أشهر، وحامل منه، مشيرة إلى أنها لديها 4 أبناء من زوجها الأول، كانت الطفلة نغم أكبرهم والـ 3 الآخرين أصغر منها في العمر.

وأضافت التحريات أن المتهم يوم الجريمة تعدي على الطفلة بالضرب وعذبها بمساعدة والدتها، لتبولها على "سرير غرفة النوم"، حتي فارقت الحياة، وبعد مفارقتها الحياة نقلتها والدتها إلى المستشفي أملا في إنقاذها، وفر زوجها هاربا.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين تعرضها للتعذيب ما أدي إلى وفاتها، وكان ذلك عكس رواية "الأم"، بأن سقوط الطفلة من الشقة سكنهم حال لهوها هو السبب في وفاتها.

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كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على سائق وزوجته، لاتهامهما في تعذيب وقتل طفلة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بتلقيه إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام بوصول نغم.ي، 4 سنوات جثة هامدة مصابة بكدمات وسحجات واثار تعذيب متفرقة بجسدها.

وإنتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، وبسؤال "أفكار.م" والدة الطفلة، في العقد الثالث من عمرها، قررت أنه حال لهو الطفلة بالشقة سكنهما سقطت أرضا ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري كذب رواية الأم وأن زوجها وراء قتلها بمساعدتها، بعد تعديه عليها بالضرب وتعذيبها لتبولها على سرير غرفة النوم، وبمواجهة الأم بما توصلت إليه التحريات أقرت بالواقعة، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من القبض عليه بمكان هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.