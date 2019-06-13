شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: دعم مصر للجيش يحظى بدعم وتأييد شعبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عبدالحميد صافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت لدعم حكومة وشعب ليبيا ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو تحرير كامل الأرض من الإرهاب.
وقال «صافي»، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار TeN، مساء الخميس، إن موقف مصر يحظى بقبول ودعم شعبي من المواطن الليبي الذي ينتظر بكل شغف تطور العلاقات مع الشقيقة مصر.
وأشار «صافي» إلى أن مجلس النواب الليبي ينتظر تشكيل لجان لحسم الأمور المتعلقة والملفات العديدة بين البلدين.
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