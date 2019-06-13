شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني: عمرو دياب قال لي «إيه الحلاوة ديه» بسبب مشهدين في «زي الشمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها الكبيرة لنجاح مسلسل «زي الشمس»، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، من بطولتها إلى جانب أحمد السعدني وأحمد داوود وريهام عبدالغفور وجمال سليمان وسوسن بدر.

وقالت دينا، في حوارها مع إنجي على، اليوم الخميس، عبر برنامج «أسرار النجوم»، على «نجوم إف إم»: «لم أكن متوقعة حب الناس للمسلسل بهذا الشكل وطوال الوقت كنا نصور في رمضان وكنت أسأل زملائي دائما عن رد فعل الناس في الشارع، وأنا فيّ شيء مشترك من شخصية نور، الهبل بشكل عام، ومرتاحة بشخصيتي وساعات الناس يستغلوا هذه النقطة، وهي في العمل اتضحك عليها كثيرا ودائما كانت تسامح، والحب لما يكون بضعف يكون سيئا، والبنت لازم تعزز نفسها، ومستحيل أسامح الرجل في الخيانة ولا أحب الأنانية ومحدش بياخذ كل حاجة».

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وأضافت: «الحمدلله لم يصبني سهم الغرور نهائيا وراضية الحمدلله طوال الوقت وأشعر أنني لم أنجح بعد وهو ليس عدم رضا ولكن لدي مخزون داخلي أريد إخراجه، ودائما أشعر أن عندي الأفضل».

وبسؤالها عن أكثر المشاهد التي أشاد بها الهضبة عمرو دياب خلال مشاهدته وحضوره لكواليس المسلسل، قالت: «عمرو أشاد بي في مشهدين، الأول المشهد الخاص بالخيانة وعتابي للسعدني، وكنا نراه سويا في المكساج قبل عرضه وعمرو نظر لي وقال لي (إيه الحلاوة ديه) وأنا أثق في رأيه جدا، وعمرو لما حد يكون قريب منه بيأخذ نصائحه ولديه خبرة طبيعية واستمرارية ونجاح لمدة 35 سنة حاجة صعبة جدا، ولما قال كده قلت لأحمد السعدني قلت له اتفرج على الحلقة الثالثة، وعجبه مشهد المشرحة أيضا».

وتابعت: «كلمة أنا آسفة لما قلتها لسعدني تأثرت بقوة، والمخرج سامح عبدالعزيز اقترح عليّ أن أنزل لقدم السعدني وأنا أقول له أنا آسفة، وهذا المسلسل دخلته وكان عندي تحد وقلت سأقدم ما لدي أقصى حاجة ولو ربنا كاتب له إنه ينجح سينجح، وكنت مبسوطة جدا بفريق العمل وفيه ناس مهمين جدا وكنت فخورة بالعمل معهم، وفي النهاية يجب أن نشكر مريم نعوم وعملت تحت ضغط كبير، وريهام عبدالغفور ممثلة مهمة جدا».