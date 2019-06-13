شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يوجه بفريق طبي للاطمئنان على طالبة ثانوية أزهرية مصابة بحروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، فريقا طبيا برئاسة الدكتور عادل الشافعي، مدير الإدارة الصحية بفاقوس، والدكتور محمد الناجي، مدير مستشفى فاقوس النموذجي، بالاطمئنان على إحدى الطالبات بمدرسة ثانوية أزهرية وتقديم كل أوجه الرعاية والخدمات الطبية لها والتي تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث تعرضت للإصابة بجروح وحروق ملتهبة بالساق اليمنى واليسرى بنسبة 30%.

وقام الفريق الطبي بمستشفى فاقوس النموذجي بمناظرة الحالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإعطائها الأدوية الطبية، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي على المجهود المبذول.