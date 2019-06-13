شكرا لقرائتكم خبر عن 225 درجة للقبول بمدارس التمريض في الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، تحديد مجموع 225 درجة كحد أدنى لخريجي الشهادة الإعدادية للقبول بمدارس التمريض بالمحافظة للعام الدراسي 2019 /2020.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه سيتم البدء في قبول أوراق الناجحين في الشهادة الإعدادية بداية شهر يوليو المقبل، والحاصلين على 225 درجة كحد أدنى، على أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء فترة التقديم.

وأضافت أنه سيتم قبول 150 طالبًا وطالبة في 4 مدارس للتمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسي المقبل في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.