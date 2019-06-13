شكرا لقرائتكم خبر عن منتج «الممر»: تمنيت تقديم فيلم يجسد بطولات القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام عبدالخالق، منتج فيلم الممر، إنه كان يتمنى تقديم فيلم يجسد بطولات القوات المسلحة في حرب الاستنزاف بعد 1967.

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وتابع عبدالخالق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه فخور بإقبال الشباب على فيلم الممر، موضحا أنه ربح رهانه بإقبال المواطنين على مشاهدة الفيلم من أجل معرفة حقبة تاريخية في تاريخ مصر.

وأضاف هشام عبدالخالق أنه فكر منذ زمن بإنتاج فيلم يجسد بطولات القوات المسلحة، موضحا أنه توجه بفكرة الفيلم إلى الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ولاقى استجابة ورغبة أكيدة في تقديم شيء جيد مع استعدادهم بتقديم المعدات والمتفجرات وآليات عسكرية لاستخدامها في الفيلم.

وكشف منتج فيلم الممر أن قصص حرب الاستنزاف كثيرة للغاية والعمليات التي كانت تقوم بها الصاعقة المصرية كبيرة للغاية، وكانت تقوم بعمليات في العمق الإسرائيلي.