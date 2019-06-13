شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: تفجير ناقلتي نفط في خليج عُمان يستوجب تدخلًا دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التفجير الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان يستوجب تدخلًا دوليًا لوضع حد لما يحدث في المنطقة، موضحا أن الوضع في الخليج خطر وأن التدخل الأساسي يجب أن يكونا عربيا.

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وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» أنه صباح اليوم تم تفجير ناقلتي نفط بخليج عمان، إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم بنما.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال، والانفجار وقع على بُعد 45 كيلومترًا من سواحل إيران، موضحًا أن السلطات الإيرانية ذكرت أنها قامت بإنقاذ 44 بحارًا وتم نقلهم إلى ميناء إيراني.

وأوضح بكري أن هذه المنطقة تعد إحدى المناطق الاستراتيجية في العالم أجمع، حيث يمر منها 88% من الإنتاج النفطي للمملكة العربية السعودية و98% من إنتاج العراق و99% من إنتاج الإمارات العربية المتحدة، وجميع نفط إيران وقطر والكويت أيضا.