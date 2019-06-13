شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد محكى الشباب احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فاعليات محكى الشباب والذى نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية إحتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث إفتتح محافظ المنوفية معرض الفنون التشكيلية الخاص بمحكى الشباب والذى يضم لوحات فنية وأعمال إبداعية متنوعة تحاكى تاريخ المنوفية في عيدها القومى، وأشاد المحافظ بتلك الأعمال الفنية التي جسدت بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم. بدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، هذا وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الغنائية «صوت بلادى- مصر التي في خاطرى- حبايب مصر- بيت العز» وكذا بعض الفقرات الشعرية وعرض مسرحى عن أحلام الشباب في المستقبل وإستعراضات للفنون الشعبية.

Advertisements

فيما أوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ محكى الشباب يأتى في إطارإحتفالات المحافظة بعيدها القومى وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة بدعم الشباب وتنمية مواهبهم وغرس روح الولاء والإنتماء لديهم، مشيرة أن محكى الشباب يعد من المشروعات الداعمة للمواهب لدى الشباب وتبنى مواهبهم في شتى المجالات.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بين أبنائه الشباب من أبناء المحافظة، مقدماً التهنئة لهم ولشعب المنوفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيرا بأبنائها الشباب والعمل على تمكينهم وتأهيلهم لتولى دورهم الوطنى، مطالباً الشباب بالمشاركة في التنمية والعمل بجد للنهوض ببلدنا الحبيبة، مشيراً إلى دعمة الكامل لكافة المواهب من الشباب بإعتبارهم ثروة قومية يجب علينا إستثمارها للعمل على إعداد جيل قادر على القيادة يضع نصب عينه مصلحة الوطن.

وفى الختام دعا المولي عز وجل أن يعم علينا وعلى مصرنا الغالية الخير والنماء والتقدم وأن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحرص على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الشباب تزامناً بالإحتفال بالعيد القومى للمحافظة.