أخبار مصر | مراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مراكز الشباب تستضيف قوافل الكشف الطبي للوافدات السوريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، قافلة طبية مجانية بمركز شباب العبور، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

استهدفت القافلة الطبية الوافدات السوريات والمواطنات المصريات، وشملت الفعاليات تنظيم ندوة توعية لاكتشاف الأورام مبكرًا، بالإضافة إلى تنفيذ دورة دعم نفسي لمدة يومين.

يأتي ذلك في إطار برنامج دعم الوافدات السوريات، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الصندوق، وضمن مجموعة البرامج والمشروعات لدعم الوافدات السوريات، والتي تشمل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والبرامج في مجالات الأعمال اليدوية، ومجال الإرشاد والدعم النفسي والأزمات الإنسانية، وذلِك بهدف دمجهن في المجتمع المصري والتشجيع على اتقان الحرف اليدوية والفنية وإتاحة فرص العمل الحر.