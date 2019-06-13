أخبار مصر | "مستقبل وطن" يكرم أبطال وصناع عمل فيلم "الممر" السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يكرم أبطال وصناع عمل فيلم "الممر" السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علن حزب مستقبل وطن، تكريم أبطال عمل وصناع فيلم "الممر"، بأحد دور العرض، السبت المقبل، في القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، ونوابه، وأعضاء مجلس النواب، والسياسين، ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.

يأتى ذلك في إطار دعم الانتماء الوطني للشباب المصري وحرص الحزب على تعريف الشباب بحلقات مضيئة من تاريخهم العريق، والتضحيات التي تم بذلها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

ويناقش فيلم "الممر"، المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967، وحتي الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، والفيلم يجسد ملحمة بطولية من وقائع حقيقية لبطولات الصاعقة المصرية، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة.

"الممر" بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وهند صبري، وأسماء أبو اليزيد.