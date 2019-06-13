أخبار مصر | مصر تصدر بيانًا حول استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تصدر بيانًا حول استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.

وأكد متحدث وزارة الخارجية، في بيان له، على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث.

وفي هذا الصدد، شدّد على إدانة مصر لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.