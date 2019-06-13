أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين معهد الرمد التذكاري ومديرية الشئون الصحية بالجيزة.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين معهد الرمد التذكاري ومديرية الشئون الصحية بالجيزة.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بروتوكول تعاون لتدريب أطباء مديرية الشئون الصحية، بمعهد الرمد التذكاري، واستعانت بأطباء من المعهد لرفع كفاءة مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

وقامت "سرور"، بمناقشة طرق زيادة تفعيل خدمات معهد الرمد بالجيزة، وحرصت علي تسكين حالات الطوارئ عن طريق 137 طوارئ الجيزة فقط، وقامت بالتنوية عن رفع الطوارئ من يوم 20 تزامنًا مع بطولة أمم إفريقيا.

وأكدت "سرور"، على ضرورة صيانة جميع الأجهزة المعطلة داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن ضرورة حصر كل الشعب الفنية الصحية بالجيزة للاستفادة من خدماتهم داخل مستشفيات المحافظة.