أخبار مصر | رئيس لجنة الانتخابات للمهندسين بالغربية: الانتهاء من تجهيز المقار ومراجعة قاعدة البيانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الانتخابات للمهندسين بالغربية: الانتهاء من تجهيز المقار ومراجعة قاعدة البيانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أحمد السيد آمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، بأنه تم الانتهاء من تجهيز كافة المقار الانتخابية ومراجعة قاعدة البيانات بعناية لتسهيل العملية الانتخابية، مشيرا إلي أن العملية الانتخابية لاختيار رئيس لنقابة المهندسين الفرعية بالغربية تتم تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف السيد، إنه تم تقسيم اللجان إلي ستة لجان فرعية منها أربعة لجان في طنطا، واثنان بالمحلة الكبري طبقا للشعب الهندسية المختلفة.

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ولفت السيد إلي أنه مرشح علي منصب رئيس النقابة الفرعية بالغربية 7 مرشحين وهم المهندسة إيناس خاطر، المهندس حسام طلعت، المهندس عادل عطية، المهندس عبده الشناوي، المهندس علاء فهمي، المهندس علي بسطاويسي، المهندس فتوح الورداني.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات إنه تم نشر قاعدة البيانات واللينك الخاص بالاستعلام للناخبين قبل اسبوع من اجراء الانتخابات علي موقع النقابة العامة والنقابة الفرعية، وذلك تسهيلا علي السادة المهندسين لمعرفة لجانهم وارقامهم بالكشوف والمقر الانتخابي، مشددا علي انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة الناخبين.

تبدأ العملية الانتخابية غدا الجمعة الموافق 14/6/2019 في العاشرة صباحا وتنتهي في تمام السادسة مساء، يذكر أن الصمت الانتخابي بدأ من مساء الاربعاء 12/6/2019.