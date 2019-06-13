أخبار مصر | مدبولي يشهد توقيع برتوكول تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يشهد توقيع برتوكول تحويل المباني ذات القيمة الثقافية إلى مراكز لتنمية الإبداع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارات قطاع الأعمال والتربية والتعليم والاتصالات بشأن تحويل المباني ذات القيمة الثقافية، إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة أعمال الشباب إلى حزمة من الأعمال الخاصة بمتابعة الإجراءات الفنية والتكنولوجية والتنفيذية لتحقيق عرض المبادرة .

ووقع البرتوكول عن وزارة الاتصالات المهندسة هالة الجوهري مساعد الوزير لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية، والسيد عصام نائب رئيس شركة المصرية للاتصالات، وعن قطاع الأعمال هاني الديب وئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومحمد عطية عن التعليم.