أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بمبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، طرف بعض الجهات المتعثرة من خلال نقل بعض الأصول المملوكة لتلك الجهات مقابل تسوية المديونية المستحقة عليها للبنك.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة طلب التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وشملت التسويات عدد 18 تسوية.