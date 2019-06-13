أخبار مصر | الوزراء يوافق على استنزال أراضي بأسوان لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء يوافق على استنزال أراضي بأسوان لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على استنزال مساحة 219445 ألف فدان ناحية توشكى بمحافظة أسوان من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تمت الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظة أسوان لصالح الهيئة؛ لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بمراجعة كافة التعاقدات المبرمة بمنطقة توشكى على الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، مع تخصيص بعض المساحات لصالح مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الاستصلاح والاستزراع، وذلك في ضوء العقود المبرمة بشأنها ومدى الالتزام بتلك العقود على الطبيعة.