مصر | النيابة تأمر بعرض فتاة "أكتوبر" المعتدى عليها من صديق والدها على الطبيب الشرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بعرض فتاة "أكتوبر" المعتدى عليها من صديق والدها على الطبيب الشرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بمدينة أكتوبر، بعرض الطالبة التي تبلغ من العمر 17 عامًا، التي تقدمت ببلاغ تتهم صديق والدها، بالتعدي عليها جنسيًا، بعد أن احتجزها بشقة، على الطبيب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وطلب تقرير وافي بحالتها.

وقررت نيابة أكتوبر في وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على ابنة صديقه بالشيخ زايد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغًا من فتاة، ادعت تعرضها لاعتداء جنسي، من أحد الأشخاص، وذكرت أنه احتجزها بشقة واعتدى عليها جنسيا.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال الفتاة، وتوصلت معلومات رجال المباحث، إلى ارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق والدها، وأنها حررت محضرا خشية افتضاح أمرها، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.